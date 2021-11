Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doi ani a cazut pe geamul apartamentului de la etajul doi in care locuiește. Accidentul s-a produs in Mioveni, județul Argeș. Copilul a fost preluat rapid de ambulanța și dus la spital. Din primele informații, fetița ar fi fost lasata nesupravegheata doar cateva minute. Potrivit Inspectoratului…

- Un autoturism condus de un batran de 75 de ani a lovit un motociclist bulgar duminica, pe DN 5, in apropiere de Giurgiu. Atat șoferul autoturismului, cat și motociclistul, au avut nevoie de intervenția medicilor, fiind transportați la spital. Evenimentul s-a produs in jurul orei 11 pe sensul de mers…

- Un accident grav de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frunzișului din municipiul Cluj-Napoca. Un autoturism și o motocicleta s-au ciocnit, iar in urma impactului o femeie de 60 de ani a murit. Iata cum a avut loc tragedia!

- O femeie de 60 de ani din Cluj napoca a fost accidentata mortal și alte trei persoane au ajuns la spital astazi, 12 septembrie 2021, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta a continuat sa ruleze și a lovit trei pietoni. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe pe strada Frunzișului,…

- Un accident rutier in urma caruia mai multe persoane au fost ranite și una a decedat s-a produs duminica la amiaza la Cluj-Napoca. In jurul orei 11.50 a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta, pe strada Frunzișului. Ambele vehicule circulau pe aceeași direcție. In urma impactului,…

- Doua persoane, printre care un minor de doi ani, au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni din municipiul Iasi. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 20:30, in zona Bucium. Din cauza vitezei, dar si a conditiilor meteo, un sofer aflat la volanul unui autoturism marca BMW, cu numere de…

- Incident dramatic in orașul Fagaraș! Doi tineri, fata și baiat, au ieșit la plimbare intr-o zi calduroasa de vara, insa au fost la limita de a-și pierde viețile, dupa ce au fost loviți din plin de un taximetrist. Deși cei doi se aflau pe trecerea de pietoni, șoferul nu a incetinit, nu a dorit sa opreasca,…

- Duminica, 15 august, în jurul orei 14.35, poliția a fost sesizata cu privire la un eveniment rutier la intersecția strazilor 1 Mai și Ion Pop Reteganul, din municipiul Dej. Din primele date, conducatorul unui autoturism, de 45 de ani, din Cluj-Napoca,…