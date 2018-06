Un bun manager este cel care conecteaza oamenii

Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce ajungem sa ințelegem faptul ca totul și toata lumea sunt interconectate, ințelegem ca in viața totul este despre relații. Avem o relație cu tot ce ne inconjoara și cu toți cei cu care ne confruntam direct și indirect. Asta include relația pe care o ai cu tine insuți, cu credința ta (daca ai…

- Odata ce ajungem sa ințelegem faptul ca totul și toata lumea sunt interconectate, ințelegem ca in viața totul este despre relații. Avem o relație cu tot ce ne inconjoara și cu toți cei cu care ne confruntam direct și indirect. Asta include relația pe care o ai cu tine insuți, cu credința ta (daca ai…

- Plecați din țara in cautarea unui trai mai bun, romanii au fost transformați in victime ale sclaviei in Marea Britanie. Oamenii din țara noastra ajung sa lucreze uneori chiar și 15 ore de pe zi, uneori chiar și șapte zile consecutiv și fara pauze suficiente. Domeniile in care lucratorii din Romania…

- Donald Trump a fost din nou absent sambata seara de la dineul corespondenților de la Casa Alba, iar actrița Michelle Wolf, invitata la eveniment pentru a asigura partea de divertisment, l-a luat peste picior pe președintele SUA. ”Este 2018 si sunt femeie, asa ca nu poti sa-mi inchizi gura, decat daca…

- Din punct de vedere statistic, aproape 40% dintre europeni au Rh-ul negativ. Situația este diferita în Asia, unde 1% din populație are Rh-ul negativ. Olanda este țara în care traiesc cele mai multe persoane cu grupa 0 și Rh negativ.

- Un barbat a incercat sa violeze o femeie in plina strada, chiar sub ochii trecatorilor. Mai grav este faptul ca foarte mulți oameni au trecut nepasatori pe langa cei doi și nimeni nu a sunat la 112. Situația scandaloasa a avut loc in municipiul Pașcani, Romania, scrie realitatea.net.

- „€Cand povestesc cunoscutilor mei cum este la mine la serviciu, nu le vine sa creada ca se poate, ca exista asa ceva si in Romania” Vineri, ora 6 dimineata. Pe strazile Pitestiului e inca liniste, orasul se trezeste odata cu primele raze de soare. La ADIENT TRIM, insa, cateva sute de oameni urmeaza…

- Dr. Borcea a relatat pentru Bihon.ro si Jurnal bihorean ca regreta modul in care asistenta de la UPU a vorbit cu pacientul și ca „asistenta nu are nicio scuza pentru atitudinea și comportamentul manifestat fața de pacient. Nu din punct de vedere medical a greșit, principiul medical aplicat…