Stiri pe aceeasi tema

- Dupa blocarea aderarii Bulgariei la spatiul Schengen, și aici ca și in Romania, tot mai multe voci au facut apel la boicotarea produselor olandeze sau a celor austriece. Pe de alta parte, sunt și destui cei care spun ca o astfel de atitudine este daunatoare intereselor naționale in perspectiva unei…

- Alertat de ultimele rezultate ale echipei, Mihai Rotaru e decis sa bage mana adanc in buzunar pentru a intari echipa. Asta pentru ca Universitatea Craiova nu e sigura de locul in play-off și trece printr-o criza evidenta. Oltenii au caștigat ultima data in urma cu o luna, au urmat 5 partide oficiale…

- Inflația și prețul combustibililor au lovit și in prețurilor școlilor de șoferi, adica a cursurilor obligatorii pentru cei care vor permis de conducere. Datele adunate de platforma de anunțuri OLX arata ca prețul mediu pentru școala de șoferi s-a dublat fața de anul trecut, de la 2.168 lei pana la 4.883.…

- Ana Morodan plange pe ruine la Baile Herculane. Mai precis spus, cunoscuta influencerița a sarit la gatul autoritaților romane, vizavi de ce se intampla cu Baile Herculane. Baile Herculane au o situație complicata și incerta demult. Numai ca Morodan abia acum a descoperit și „ plange pe ruine ”, pe…

- Canicula din vara anului 2022, care a afectat Europa, a provocat cel puțin 15.000 de decese, potrivit estimarilor parțiale ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicate cu ocazia Conferinței ONU privind schimbarile climatice (COP27), transmite AFP. „In baza datelor nationale deja publicate,…

- Imi este teama ca nu mai este mult și ne vom uita eroii și vom fi chiar obligați sa ne batjocorim propria istorie, ca vom rade la auzul unui nume precum al lui Peneș Curcanul. Dragii mei, Peneș Curcanul nu este un personaj de ficțiune, nu este zamislit complet din imaginația lui Alecsandri. Peneș Curcanul…

- Daca cu ceva vreme in urma, romanii mergeau sa-și faca cumparaturile la bulgari, acum roata s-a inversat și vecinii de peste Dunare vin ei la noi pentru aprovizionare. Cum prețurile sunt mai mici la noi, pe langa lactate, zahar sau oua, de exemplu, bulgarii au ajuns sa cumpere chiar și legume, roșii…

- Doua grupuri farmaceutice au pus la punct un medicament destinat reducerii declinului cognitiv in cazul persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer, transmite Le Point, avand ca sursa AFP. Rezultatele unui studiu despre un nou medicament destinat incetinirii progresiei bolii Alzheimer sunt incurajatoare.…