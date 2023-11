Stiri pe aceeasi tema

- "Deoarece conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor efectuate de politisti, s-a procedat la urmarirea acestuia, pe o distanta de aproximativ un kilometru, autoturismul fiind oprit de politisti pe un teren agricol. Politistii au precedat la imobilizarea conducatorului auto, un barbat in varsta de…

- Un barbat din Satu-Mare a crezut ca poate sa scape de școala de șoferi printr-o metoda din ce in ce mai folosita in Romania, cea a achiziționarii unui permis fals de pe internet.Schema nu a ținut insa deoarece a fost prins de polițiștii satmareni in timp ce conducea pe un drum din județ, informeaza…

- Un barbat din Satu-Mare a crezut ca poate sa scape de școala de șoferi printr-o metoda din ce in ce mai folosita in Romania, cea a achiziționarii unui permis fals de pe internet.Schema nu a ținut insa deoarece a fost prins de polițiștii satmareni in timp ce conducea pe un drum din județ, informeaza…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:40, pe Calea Dorobanților, la intersecția cu Piața Petru Maior, au observat trei persoane care se deplasau spre Strada Andrei Șaguna, impingand un motoscuter, fara numere de inmatriculare. „Polițiștii locali au procedat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni au reținut la ieșirea din țara un barbat din Salaj care, cu o zi inainte, a fost condamnat la inchisoare pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. Marți, 19 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga si Jimbolia, judetul Timis, au depistat 41 de cetateni straini, intrati si aflati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia.Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga…

- Politistii de frontiera si lucratori vamali de la Sculeni au descoperit tigarete in valoare totala de aproximativ 10.000 de lei, pe care un cetatean din Republica Moldova a intentionat sa le introduca ilegal in Romania ascunse printre borcanele goale pe care le transporta intr-o semiremorca, potrivit…