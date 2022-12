Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul aruncat pe retelele de canalizare are efecte negative atat asupra omului, cat si asupra mediului inconjurator. Foarte multe persoane arunca zilnic uleiul dupa ce il folosesc la gatit in chiuveta sau in toaleta, nestiind ce sa mai faca cu el. Efectele pe care le are asupra naturii sunt mai putin…

- Aprinderea iluminatului de Sarbatori va avea loc pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, la ora 17.30, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața sediului Primariei Municipiului Iași. Servicii Publice SA a cumparat pentru aceasta iarna peste 800 de brazi in ghivece, care vor fi ornați și…

- Prins cu o sacosa de tigari fara timbru, un iesean a scapat de inchisoare gratie Curtii Constitutionale. Liberat conditionat, pentru Flavius Signea orice noua incalcare a legii echivala cu detentia. In prima instanta, asa s-a si intamplat, fiind condamnat pentru contrabanda. Pana sa se judece apelul,…

- Consilierii locali se reunesc astazi intr-o sedinta extraordinara pentru aprobarea unui proiect de hotarare privind amenajarea de piste de biciclete. Potrivit documentatiei, intentia municipalitatii este de a accesa fonduri in cadrul unui program guvernamental, valoarea totala a proiectului fiind de…

- * Probele pot fi trimise prin intermediul unui curier si nu necesita conditii speciale de transport Echipa multidisciplinara de specialisti a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ‚’Victor Babes’’ din Timisoara, care oferea pana acum o a doua opinie gratuita a evaluarii imagistice pentru…

- Echipa multidisciplinara de specialiști a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, care oferea pana acum o a doua opinie gratuita a evaluarii imagistice pentru cazurile de pneumopatie interstițiala, analizeaza, din aceasta saptamana, și probele de biopsie. Acestea…

- Astfel, o familie de trei persoane din Ucraina poate aduce un venit dublu fata de chirie: in loc de 400 de euro se pot castiga 800. Statul deconteaza 50 de lei pe zi pentru cazare si 20 de lei pentru masa. Sute de ieseni au gazduit refugiati ucraineni de la inceputul razboiului din statul vecin si pana…

- Campania de colectare a medicamentelor ramase neutilizate sau expirate a fost lansata oficial marti, 13 septembrie, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Primaria municipiului Iasi. Timp de trei zile, in perioada 16 – 18 septembrie, iesenii vor putea sa duca la 11 centre de colectare…