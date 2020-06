Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 42 de ani, nu a apucat sa urce in masina pentru a iesi pe traseu, pentru ca politistul examinator si-a dat seama ca acesta consumase alcool si a solicitat testarea candidatului cu aparatul etilotest. Citeste si S-au reluat examenele pentru permisele auto. Cozi de sute…

- Barbatul a fost dus la sediul IPJ Braila pentru a fi testat alcoolscopic dupa ce politistul examinator, cu care urma sa sustina examenul pentru permisul auto, a constatat ca emana halena alcoolica.

- La Direcția de Permise și Inmatriculari pentru București și Ilfov s-au format cozi imense inca din primele ore ale dimineții. Incepand de azi, dupa o pauza de trei luni de zile, s-au reluat examinarile. Reamintim ca examinarile auto au fost oprite odata cu impunerea starii de urgența, in contextul pandemiei…

- Candidații ale caror dosare au expirat sau vor expire, in perioada 17.03.2020 -15.06.2020, au fost reprogramați pentru susținerea probei practice de catre reprezentanții școlilor de conducatori auto, cronologic, conform datei la care valabilitatea cursului de pregatire a expirat. Prefectura Prahova…

- Vești bune pentru cei care nu și-au putut obține permisul de conducere din cauza starii de urgența care le-a amanat proba practica. Aceștia vor susține proba in perioada 9-29 iunie, cu respectarea unor masuri de prevenire.

- Termenul de valabilitate al actelor necesare a fi prezentate pentru procesul de examinare și documentare a conducatorilor auto care aveau statut valabil la data declararii starii de urgența va fi prelungit cu 90 de zile. O hotarire in acest sens a fost aprobata miercuri, 20 mai, de Guvern. Conform notei…

- Serviciul Public Comunitar Regim Pemise și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș va relua, incepand cu data de 2 iunie a.c., activitatea de examinare la traseu a candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectarea masurilor de…

- Trupele speciale ale Politiei si Armata fac front comun in judetul Ialomita unde oamenii nu au inteles ca trebuie sa stea izolati. O parte dintre cei plasati in carantina la domiciliu in orasul Tandarei au iesit la plimbare si au fost amendati.