Stiri pe aceeasi tema

- Prețul apartamentelor atinge un nivel record la nivel național. Evoluția vine pe fondul creșterii susținute a prețurilor pentru locuințe noi in marile orașe. Singura excepție este Iașiul, unde evoluția este contrara celei inregistrate in alte mari centre urbane.

- Banca Transilvania a semnat un acord cu BRD Societe Generale, pentru achiziția BRD Pensii private (Pilonul II), informeaza Bursa de Valori București, intr-un comunicat. Managementul BT, identificata in piața cu simbolul bursier TLV, a anunțat oficialii BVB ca a ,,ajuns la un acord cu francezii de la…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a facut marți o serie de precizari referitoare la modalitatea prin care pot fi retrași banii din Pilonul II de pensii private, precum și la termenele la care aceștia pot fi accesați. Potrivit legislației in vigoare (Legea 411/2004 cu…

- Una dintre intrebarile care adesea apar in astfel de momente dificile este cum sa obții banii economisiți in Pilonul 2 de pensii al unei rude decedate. Vestea buna este ca, conform noilor reglementari, aceasta procedura a devenit mai simpla și mai accesibila pentru moștenitori. In cazul decesului titularului,…

- Un sofer a inregistrat un record de viteza pe un drum național din Romania. Barbatul din Craiova conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora pe drumul national 55, pe un tronson unde viteza maxima admisa este de 90 de kilometri pe ora. Barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost inregistrat de aparatul…

- Contributia la Pilonul II de pensii ar putea creste pana la 10%, conform unei initiative legislative a senatorului USR Cristi Berea. “Astfel, nu va exista un soc economic in aceasta tranzitie si ea va intra in mod natural in schema de pensii nationala”, se arata in comunicat. In acelasi timp, initiatorul…

- Curtea Constituționala a decis astazi. Legea, adoptata de Camera Deputatilor pe data de 19 decembrie, prin care se inaspresc pedepsele pentru evaziune fiscala, e constitutionala. De exemplu, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național sau…

- Mai mulți romani vor fi obligați prin lege sa dea banii inapoi. S-au facut mai multe schimbari legislative și se pare ca vizați sunt pensionarii. Noile reglementari arata ca pensionarii care primesc pensie sociala, sume pe cardul de alimente sau sprijin financiar pentru energie și iși schimba domiciliul…