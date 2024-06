Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea salariului minim pe economie, de la 1 iulie, vine la pachet cu o suma mai mare scutita de taxe. 300 de lei nu vor fi taxați, a decis Guvernul. Romanii vor ramane cu ceva mai multi bani in mana dupa majorarea salariului minim.Daca vorbim de salariul minim, acesta va crește de la 3.300…

- Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Odata majorat acest venit la 3.700 de lei de la 1 iulie, punctul de amenda ar fi trebuit sa creasca de la 165 de lei la 185 de lei. Guvernul…

- Hotararea de Guvern cu privire la majorarea salariului minim va fi adoptata saptamana viitoare. Guvernul va trebui sa vina cu precizari și cu privire la... The post Majorarea salariului minim se va decide saptamana viitoare! Punctul de amenda nu va crește appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Guvernul are in plan majorarea salariului minim european de la 1 iulia la 3.700 de lei din care pragul de netaxare va fi de 300 de lei, In schimb, odata cu majorarea acestui salariu ar trebuie ca punctul de amenda sa creasca și el, insa Guvernul spune ca va fi inghețat, deși suntem țara cu […]

- Hotararea de Guvern cu privire la majorarea salariului minim va fi adoptata saptamana viitoare. Guvernul va trebui sa vina cu precizari și cu privire la angajații din agricultura și construcții. In discuția cu jurnaliștii, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca punctul de amenda nu va crește odata cu…

- Salariul minim brut va crește la 3.700 de lei incepand cu 1 iulie 2024. Aceasta creștere semnificativa, de 12,12% fața de nivelul actual de 3.300 de lei, vine ca o gura de aer proaspat pentru mulți romani care se confrunta cu creșterea costului vieții. Pe langa majorarea salariului minim brut, Guvernul…

- Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2024 nu va genera automat și o creștere din vara a valorii amenzilor de circulație, in condițiile in care punctul de amenda va ramane inghețat pana la final de an.

- Amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024 prin majorarea salariului minim la 3.700 de lei, au declarat miercuri pentru HotNews.ro surse oficiale. Punctul de amenda este acum 165 de lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut, și ar crește la 185 de lei prin majorarea pregatita de Guvern,…