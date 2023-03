Un bolnav psihic a murit după ce a fost bătut cu bestialitate de un infirmier beat Tratamentul inuman la care au fost supuși unii dintre pacienții internați la Centrul de recuperare neuropsihica din localitatea Calinesti, Prahova, a ieșit la iveala in data de 5 august 2021 cand unul dintre bolnavi a murit. Pacienții internați in Centrul de recuperare neuropsihica din localitatea Calinesti, județul Prahova, au fost batuți, umiliți, iar unul dintre ei chiar lasat sa agonizeze pana la deces fara ca supraveghetorii sa solicite ajutor medical. Singurul angajat al centrului gasit vinovat a fost un infirmier, deși caminul unde sunt gazduiți bolnavi psihic se afla in subordinea Direcției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

