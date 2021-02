Stiri pe aceeasi tema

- Un iceberg de 1.270 de kilometri patrati s-a desprins din suprafata de gheata an Antarcticii. Totul a inceput acum aproape 10 ani. Oamenii de stiinta au observat atunci fisuri langa statia de cercetare britanica. In 2016, baza de cercetare s-a mutat pe uscat, din motive de siguranta. Desprinderea blocurilor…

- Descoperire impresionanta in Antarctica! Vezi ce-au gasit la peste 1 km adancime sub calota de gheața ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cercetatorii au facut o descoperire surprinzatoare in timp ce…

- Creaturi ciudate care amintesc de spongieri au fost gasite de oamenii de știința la o adincime de 900 de metri de la suprafața ghețarului Filchner, care se afla pe malul de Vest al Antarcticii. Un articol cu descrierea a publicat revista științifica Fronties in Marine Science. Dupa cum scrie ruspioner.ru,…

- In anul 2009, prin Hotararea Consiliului Local nr. 25 din 29 ianuarie a fost aprobata darea in folosința gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora" a spațiului din Piața Unirii nr. 11. Pentru cladirea in suprafața utila de 69,1 de metri patrați și garajul in suprafața utila…

- Mii de picturi rupestre care înfațișeaza animale din ultima epoca de gheața precum mastodonți au fost descoperite de cercetatori în padurea Amazoniana, relateaza CNN.Picturile au fost create în urma cu aproximativ 11.800-12.600 de ani, potrivit unui comunicat de presa remis…