- Un bebelus de o luna a fost vaccinat "din greseala" in Turcia impotriva COVID-19, insa se simte bine de atunci, a dezvaluit joi un medic care i-a urmarit evolutia, provocand o vie emotie in jurul primului caz cunoscut in lume de vaccinare a unui sugar impotriva coronavirsului, relateaza Agerpres."Un…

- Alina Pușcau, in varsta de 39 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele internaționale. Cel mai recent proiect al sau in Romania a fost „Ferma”, unde a participat alaturi de alte vedete. In urma cu doar cateva luni, vedeta a anunțat ca se casatorește, imsa in cele din urma, nunta a fost amanata.…

- Sambata, 7 august, a fost ceea ce numeste presa franceza «o zi-test», inainte de intrarea in vigoare, luni, 9 august, a noului dispozitiv francez anti-Covid. Mobilizarea impotriva obligativitații vaccinarii și a extinderii sferei de prezentare obligatorie a certificatului de vaccinat a cunoscut in cea…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a primit marti prima doza a unui vaccin impotriva maladiei COVID-19, informeaza DPA. "Sunt extrem de recunoscatoare si de privilegiata ca traiesc intr-o parte a lumii in care pot deja sa ma vaccinez", a declarat tanara suedeza in varsta de…

- Israelienii care sufera de disfunctii ale sistemului imunitar vor fi eligibili de acum inainte pentru a primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Nitzan Horowitz, transmite dpa. Intr-o interventie la postul de radio Kan, Horowitz a spus ca stocurile de…

- Reprezentantii grupului farmaceutic american Johnson & Johnson au anuntat ca vaccinul lor monodoza dezvoltat impotriva COVID-19 a prezentat rezultate promitatoare impotriva variantei Delta, descoperita prima data in India.

- Certificatele naționale de imunizare impotriva COVID-19, emise de catre autoritațile din Republica Moldova vor fi recunoscute in Turcia. Anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene.

- Persoanele care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 au acces interzis in Abu Dhabi. Mai concret, cei care nu s-au imunizat nu vor putea vizita centre comerciale, restaurante, cafenele, sali de sport, muzee, parcuri tematice, stațiuni balneare din capitala Emiratelor Arabe Unite.