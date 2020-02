Stiri pe aceeasi tema

- Incident socant in comuna Rosia de Secas din Alba. Un bebelus de 9 luni a ajuns la spital dupa ce a fost lovit cu drujba in cap. Mama copilului a sunat la 112 si a anuntat ca sotul sau l-a lovit pe minor.

- Un bebeluș de noua luni a fost lovit cu drujba in cap in timpul unei dispute intre mama lui și soțul acesteia. Orbit de furie și de alcool, barbatul a lovit copilul cu drujba, considerand ca nu el este tatal lui.Polițiștii din Blaj au intervenit joi seara la un scandal domestic din localitatea Rosia…

- Un bebelus in varsta de 9 luni a fost lovit in zona capului cu o drujba de catre sotul mamei sale, pe fondul consumului de alcool si al unor discutii legate de paternitate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, politistii din…

- Incident șocant la Roșia de Secaș. Un bebeluș de 9 luni a ajuns la spital dupa ce a fost lovit cu drujba in cap. Mama copilului a sunat la 112 și a anunțat ca soțul sau l-a lovit pe minor. Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Blaj continua cercetarile pentru a stabili toate imprejurarile in care […] Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis presedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, un mesaj de condoleante pentru familiile victimelor cutremurului care a lovit estul Turciei vineri seara. "Am fost profund indurerat de tragedia produsa de cutremurul care a lovit estul Turciei,…

- Înca sâmbata, 11 ianuarie 2020, a avut loc examinarea cererilor lui Viorel Morari de recuzare a procurorilor Renata Anici, Vladislav Caruceru, Carolina Vidrașcu care fac parte din grupul care exercita urmarirea penala în aceasta cauza. Procuratura a respins toate 3 cereri ca nefondate…

- Incidentul a avut loc vineri, in curtea unui imobil din Iasi. Conflictul dintre cei doi a inceput dupa ce barbatul, chemat de vecinii polițistului sa sape in gradina blocului, a refuzat sa inceteze munca atunci cand agentul i-a cerut-o, potrivit Digi24.ro.Locuitorii din zona in care a avut loc altercația…

- Trei persoane care locuiesc in acelasi bloc din Timisoara au murit dupa ce in cladire a avut loc o deratizare. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a reacționat pe Facebook dupa ce mai mulți responsabili din randul autoritaților și-au inchis telefoanele. „Un bebeluș de 9 ZILE și mama sa,…