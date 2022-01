Un barbat vaccinat este infectat cu COVID-19 pentru a treia oara in șase luni. Potrivit medicilor, acest caz e unic in țara noastra. In prezent, barbatul in varsta de 70 de ani este internat in Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Buzau. Din primele informatii de la medici, ce vorba de o premiera naționala. Potrivit tuturor indiciilor medicale de pana acum, e vorba de o premiera naționala. Barbatul e la a treia infectare in mai puțin de o jumatate de an. Prima oara a avut o forma ușoara de boala, a doua oara, in toamna, o forma medie, iar acum e intr-o stare buna, prezentand o forma…