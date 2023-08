Un barbat urmarit la nivel national a fost prins! Pentru ce infractiuni este cercetat

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o operațiune desfașurata cu succes de catre polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni, un barbat in varsta de 62 de ani a fost capturat in comuna Pancești, in data de 17 august a.c. Acesta era cautat la nivel național, avand un mandat de arestare emis pe numele sau de catre Judecatoria…

- Luni, 17 iulie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza comunei Lopadea Noua, au oprit, pentru control, un tractor care era condus de un barbat de 58 de ani, din comuna și care transporta, cu o remorca artizanala, material lemnos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Joi, 13 iulie 2023, in jurul orei 14.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit, in urma unui apel prin 112, la o locuința din localitatea Tarsa, comuna Avram Iancu, de unde un barbat a sesizat faptul ca a fost amenințat de catre o ruda. Din primele cercetari efectuate, a rezultat…

- Duminica, 9 iulie 2023, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Feisa, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile…

- Vineri, 7 iulie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Sambata, 2 iulie 2023, in jurul orei 00.20, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 39 de ani, din localitatea Farau, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Farau, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Așa a fost sa fie! In prima zi de Rusalii, adica duminica, 4 iunie, a ajuns unde ii era locul. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul colegilor de la Secției 3 Pitești, l-au depistat pe acest om, un barbat in varsta de 35 de ani, din Pitești, urmarit la nivel național.…

- Polițiștii gorjeni au fost implicați, duminica, in urmarirea unui vehicul condus de un barbat din Dolj. Tanarul, de 30 de ani, din Poiana Mare, a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Aceștia din urmp aveau instituit un filtru in zona Stoina. „Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina,…