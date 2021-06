Kayden Coleman, un barbat transgender, in varsta de 34 de ani, a devenit subiect viral in presa internaționala dupa ce a nascut doi copii. Kayden și partenerul sau de viața, Dominique Glinton (29 de ani) au impreuna doua fetițe, una pe nume Azaelia Sky, nascuta in 2014 și una, pe nume Jurnee Sole, venita pe lume la jumatatea anului 2020. Kayden și Dominique s-au cunoscut prin intermediul unui site marimonial și nu s-au gandit ca vor avea vreodata copii. View this post on Instagram A post shared by Kayden X Coleman (He/Him) (@kaydenxofficial) „Nu am crezut niciodata ca voi putea deveni tatic.…