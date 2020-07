Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 82 de ani din comuna Concești, județul Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit, joi seara, de la spital in timpul efectuarii evaluarilor medicale. Acesta a fost gasit vineri in localitatea de domiciliu și a spus ca a plecat din spital pentru ca aștepta de foarte mult timp, potrivit…

- Conform unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, politistii din cadrul IPJ Botosani efectueaza verificari pentru identificarea unui barbat de 82 de ani din comuna Concesti. Citeste si: Ce se intampla cu pacientii asimptomatici care nu mai doresc sa stea in spital.…

- Polițiștii și jandarmii argeșeni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 950 de persoane, cu privire la respectarea…

- O persoana suspecta ca ar fi infectata cu noul coronavirus a fugit din spital. Politia a fost alertata in urma unui apel la 112, in juru orei 18:33. Personalul medical a sesizat ca un barbat de 40 de ani a fugit dintr-un spital din Iasi in timp ce i se faceau investigatI medicale. Persoana figureaza…

- Polițiștii din București au intervenit, marți, pentru a prinde un barbat infectat cu COVID-19 care a fugit din spital fara a anunța pe nimeni."Astazi, in jurul orei 14.30, Secția 26 Poliție a fost sesizata telefonic de catre angajatul unei unitați sanitare din sectorul 4, cu privire la faptul…

- Procurorii clujeni l-au trimis in judecata pe un barbat dupa ce a fugit dintr-un spital, sarind pe geam, el fiind internat in unitatea medicala deoarece avea simptome de Covid-19 si era suspect de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro.Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis,…

- Un barbat din Vrancea care a fugit dintr-un spital din Bucuresti, unde era tratat de COVID-19, a fost oprit in trafic de politistii din Ramnicu Sarat. El a fost tinut in taximetrul care il transporta la domiciliu aproape o ora, la intrare in localitatea Oreavu, pana cand un echipaj de la ISU a preluat…