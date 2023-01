Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie au fost prinși de jandarmi in timp ce furau traverse de cale ferata. Aceștia au fost surprinși chiar in oraș, la intersecția strazilor Cuza Voda și Eroilor. Jandarmii au surprins in aceasta dupa-masa un barbat și o femeie in timp ce furau traverse de cale ferata. Incidentul s-a…

- Muzeu al minelor și promenada pe malurile raului Targului Finalul anului trecut a adus Campulungului un cadou de sarbatori cum a mai avut și nu i-a folosit. A fost adoptata strategia de dezvoltare locala 2021-2027! Un document in baza caruia municipiul muscelean va fi, citez, ”revitalizat, turistic,…

- O femeie de aproape 70 de ani a fost lovita de tren dupa ce a ales sa traverseze calea ferata deși barierele erau lasate, iar trenul era la cațiva zeci de metri distanța. Semnalele disperate ale mecanicului de locomotiva nu au putut sa o opreasca. Traficul feroviar a fost oprit temporar, intre localitațile…

- Accident feroviar grav in judetul Satu Mare. Un tren Regio a lovit mortal o femeie care traversa calea ferata. O femeie a vrut sa traverseze calea ferata, prin loc nepermis, și a fost acroșata de trenul Regio 4082 care circula pe ruta Sarmașag – Satu Mare. In urma impactului, femeia a murit. „Polițiștii…

- In urma cu puțin timp a avut loc un gest șocant la Iași. Un barbat a fost decapitat de tren la Lețcani! In urma informațiilor deținute de catre reporterii BZI, se pare ca gestul omului a fost premeditat. Acesta a mers și s-a așezat cu capul pe linia de cale ferata. UPDATE Anchetatorii au stabilit identitatea…

- Animalul a fost salvat, duminica dimineața, dupa ce s-a blocat intr-un laț de sarma in apropiere de localitatea Colibița, județul Bistrița-Nasaud. Dupa ce a fost salvat de jandarmi, el a fost eliberat in padure. Intervenția a avut loc in aceasta dimineața, in zona numita Valea Munceilor, aproape de…

- Un tren in care se aflau 60 de persoane a lovit o mașina și a impins-o intr-un cap de pod, duminica seara, in localitatea Urseni, județul Timiș. In autoturism erau doua persoane, din care una e in stare critica.

- O femeie, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre strada Cluj, iar la intersecția cu strada F.C. Ripensia a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 44 de ani, care circula din sensul opus de mers.…