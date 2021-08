Un bărbat s-a enervat pe soția sa și i-a dat foc. Aceasta este în stare gravă la spital O femeie din Galați se afla in stare grava la spital dupa ce soțul ei i-a dat foc cu benzina, in urma unei dispute. Femeia de 53 ani a ajuns in secția de chirurgie plastica a Spitalului din Tecuci cu arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 15% din suprafața corpului. Cele mai afectate parți ale corpului sunt coapsa dreapta și mana stanga. Facarile cauzate de incendierea cu benzina i-au cuprins 15% din suprafața corpului, iar vecinii au sarit in ajutorul ei și au reușit sa stinga flacarile. Tot ei sunt și cei care au sunat imediat la 112. Barbatul a fost reținut și este audiat de poliție. Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galați se afla in stare grava la spital dupa ce soțul ei i-a dat foc cu benzina, in urma unei dispute. Femeia de 53 ani a ajuns in secția de chirurgie plastica a Spitalului din Tecuci cu arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 15% din suprafața corpului. Cele mai afectate parți ale corpului…

- Clipe de coșmar pentru o femeie din Galați! Dupa o cearta apriga cu soțul ei, a ajuns sa fie incendiata, deși niciodata nu s-ar fi așteptat la un astfel de gest din partea partenerului ei de viața. Barbatul a rabufnit și i-a dat foc, incendiind-o cu benzina. Iata de la ce a pornit totul și cum se simte…

- Prim-ministrul Florin Citu a explicat ca nu au fost facute angajari noi in in aparatul Guvernului, ci au fost mutate institutii la Secretariatul General al Guvernului. „Am vazut in spatiul public o discutie despre angajati noi in aparatul Guvernului. Am cerut si Corpului de Control si am cerut o situatie.…

- Un tanar de 17 ani are arsuri pe toata suprafața corpului, iar un barbat de 52 de ani este ranit la maini și picioare, dupa ce un incendiu extrem de puternic s-a produs sambata la un centru de incarcare a buteliilor din localitatea Fantanele, in județul Prahova.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, barbatul a murit in urma cu puțin timp. Acesta se afla internat in stare grava in spital, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului.Ceilalți 2 pacienți internați la Floreasca sunt in stare grava, de asemenea. Ei sunt intubați și monitorizați in permanenta. Medicii nu…

- Detasamentul Sighet a intervenit, alaturi de un echipaj SAJ, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. In momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta in bucatarie. Se pare ca proprietarul a lasat ceva nesupravegheat pe aragaz. In urma incendiului a rezultat o victima, cu…

- Doua persoane, sot si sotie, din Tecuci, au ajuns, miercuri, in stare grava la spital, dupa ce au fost ranite de un autoturism pe trecerea de pietoni, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe strada 1…

- Doua persoane au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DE 581 in care au fost implicate trei autovehicule, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin…