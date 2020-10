Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist piteștean condamnat pentru uciderea soției sale, Cristian Cioaca, risca sa ramana fara apartamentul Elodiei Ghinescu. De cand a disparut Elodia, Cioaca nu a mai platit intreținerea apartamentului in care aceasta deținea un cabinet de avocatura. Din acest motiv, asociația de proprietari…

- Sambata se implinesc 13 ani de la mult mediatizata disparitie a Elodiei Ghinescu! Uriasul mister a fost partial elucidat intre timp. Elodia a fost declarata moarta, iar Cristian Cioaca a fost condamnat in 2014 la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea ei. Trupul fostei avocate nu a fost gasit,…

- Un recidivist cu multiple condamnari la activ a fost trimis in judecata sub acuzatia de ultraj judiciar, dupa ce a trimis scrisori de amenintare unui procuror chiar la locul de munca al acestuia.

- Stare de alerta in Portugalia in legatura cu incendiile de vegetație. O persoana a murit, iar altele șase au fost ranite in urma raspandirii flacarilor. Incendiul a izbucnit sambata in estul țarii, iar duminica a inceput sa se raspandeasca și in zona de centru.

- ​Fostul deputat PDL Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul „Aviasan”, in legatura cu obtinerea frauduloasa a unui teren de 39 ha, prejudiciul calculat de DNA in acest caz fiind de 21 milioane…

- Presedintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat, joi seara, la Senat, ca proiectul de lege privind carantina asigura respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei, dar ofera si autoritatilor parghiile pentru a lupta cu noul coronavirus. Senatorul a prezentat principalele…

- Tribunalul Comercial Cluj a dat caștig de cauza Aeroportului Cluj-Napoca și a obligat CEC Bank sa suspende ratele pentru creditul luat in urma cu 6 ani de aeroport pentru realizarea pistei de aterizare-decolare.