Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din provincia canadiana Quebec a suspendat temporar drepturile parentale ale unui tata nevaccinat împotriva COVID-19 si care "se opune masurilor sanitare", informeaza AFP citata de Agerpres. Aceasta decizie din 23 decembrie, dezvaluita de cotidianul local Le Devoir…

- Un tribunal din provincia canadiana Quebec a suspendat temporar drepturile parentale ale unui tata nevaccinat impotriva COVID-19 si care "se opune masurilor sanitare", informeaza AFP. Aceasta decizie din 23 decembrie, dezvaluita de cotidianul local Le Devoir si consultata de jurnalistii de…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a facut un apel catre populație acum la debutul valului 5 al pandemiei de covid-19 in care indeamna la solidaritate, la echilibru și empatie, la respectarea masurilor sanitare, care vor face, in final, diferența. ”Trebuie sa privim cu prudența și maxima…

- Se inchide cercul sau țarcul? Sub „umbrela” protecției sanitare, tot mai multe decizii care ating drepturile constituționale! Guvernul va aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia a anunțat ca nu poate asigura respectarea masurilor impuse lacașelor de cult pentru a preveni raspandirea coronavirusului, relateaza Ekathimerini, potrivit Hotnews. Deși și-a exprimat sprijinul deplin pentru eforturile guvernului de a combate pandemia,…

- Politisti si reprezentanti ai altor autoritati au efectuat, in ultimele 24 de ore, 108.068 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse in contextul pandemiei, fiind date 2.799 de amenzi, in valoare de 540.200 de lei, potrivit Agerpres. In urma activitatilor derulate,…

- Numarul polițiștilor și jandarmilor din Capitala, care fac controale pentru respectarea masurilor sanitare, dupa ora 20.00, va fi suplimentat. Prefectura Capitalei anunța intensificarea controalelor in București, pentru cel puțin o luna, incepand de miercuri seara.

- Medicul Radu Țincu cere masuri urgente anti-COVID-19. Doctorul de la ATI, Spitalul Floreasca, solicita instituirea unui nou lockdown, respectiv a starii de urgența. „La 19.000 de cazuri pe zi, care cred ca in mod real sunt de trei ori mai multe daca am face o testare masiva a populației, nicio masura…