Un bărbat mascat a intrat într-un amanet din București și a aruncat cu benzină peste tejghea. Poliția îl caută Un barbat care purta cagula a intrat vineri seara, 12 ianuarie, intr-un amanet din Sectorul 3 al Capitalei și a incercat sa dea foc locației. Individul a intrat cu o sticla de benzina și a stropit tejgheaua, apoi a fugit de la fața locului.Incidentul a avut loc in jurul orei 18.00. Alerta la poliție a fost data de angajatul amanetului.„Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 12 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in incinta unei societați comerciale de tip amanet,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

