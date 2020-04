Un pacient infectat cu noul coronavirus a fugit de la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, acolo unde era internat. Barbatul a vrut sa plece acasa, dar a fost prins de polițiști in Buzau.Politistii din Buzau au depistat o persoana diagnosticata cu SARS-COV-2, care ar fi plecat, miercuri, din spitalul unde se afla internat, fara incuviintarea cadrelor medicale, scrie Mediafax.Au fost facute filtre iar bolnavul a fost dat in consemn. Barbatul, in varsta de 34 de ani, din Vrancea, a fost gasit intr-un taxi, pe DN2, in localitatea Oreavul. Potrivit Politiei Buzau, miercuri seara, s-a dat alarma…