Un utilizator de scaun cu rotile a fost „umilit" dupa ce a fost nevoit sa se tarasca de pe un zbor Ryanair și sa coboare pe scarile avionului dupa o intarziere „inacceptabila" a asistenței, scrie The Independent. Adrian Keogh, in varsta de 37 de ani, a declarat ca dorește ca aeroporturile și companiile aeriene sa […]