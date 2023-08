Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 30 de ani, a furat, sambata, mașina unui curier din fața unui restaurant de pe bulevardul Sudului din Timișoara, apoi a dat peste o persoana ce a incercat sa-l opreasca și a pornit intr-o cursa prin oraș, informeaza Timiș Online.Curierul coborase sa preia o comanda, lasand mașina…

- Un barbat drogat cu amfetamina a furat o mașina lasata neasigurata și cu cheile in contact, in Timișoara, apoi a lovit un timișean care a incercat sa il opreasca. Individul a fost opit la scurt timp de polițiști.

- Accident grav de circulație, sambata dupa-masa, in zona Caii Girocului din Timișoara. Un barbat drogat a furat mașina unui curier, iar apoi a lovit o persoana care a incercat sa il opreasca. Ulterior a fost urmarit de un echipaj de poliție și a lovit trei mașini parcate. Hoțul a abandonat mașina și…

- Tragediile continua pe litoral. Inainte ca șoferul drogat sa omoare doi tineri pe o strada din 2 Mai, un alt șofer a lovit mortal un pieton, in Costinești. Tanarul are 26 de ani și era beat, iar dupa accident, a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins, insa, in cele din urma.

- Un barbat in varsta de 26 de ani a furat o mașina parcata intr-o curte, profitand de neatenția proprietarului. Automobilul era descuiat, iar cheile erau in contact. „La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 11:43, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de un barbat din Hațeg, cu…

- Incident mai puțin obișnuit pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara, vineri dimineața. „La data de 9 iunie, polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat ar fi cazut de pe viaductul caii ferate, situate pe strada Gheorghe Lazar din municipiul…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii ilfoveni si va fi prezentat, luni, unitatii de parchet competente cu propuneri legale, dupa ce a lovit mortal un pieton, luni seara, apoi a fugit de la locul accidentului."La data de 4 iunie, in jurul orei 21,10, Inspectoratul de Politie…

- La data de 3 iunie in jurul orei 08:05, un barbat, in timp ce conducea autoturismul in incinta pieței agroalimentare din satul Bogdanești a efectuat manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, acroșandu-l pe un alt barbat, care se deplasa in prin piața in calitate de pieton. In urma producerii accidentului…