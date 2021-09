Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani a decedat, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul Barlad, au informat reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit pompierilor, barbatul dormea singur intr-o camera a locuintei, in timp ce intr-o…

- Incendiul care a izbucnit sambata seara pe terasa unui bloc cu 12 etaje din nordul Capitalei ar fi pornit de la lampioane lansate la o petrecere de langa cladirea care se afla in construcție. Informația a fost facuta publica de primarul Clotilde Armand. „Blocul nu este locuit... daca ar fi fost, posibil…

- Martorii, panicați de exploziile care se auzeau, au sunat imediat la 112.La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii constanțeni cu o mașina de stingere și un echipaj de prim ajutor.„Din primele informatii, incendiul se manifesta la un autoturism, fara victime. Mașina a ars in totalitate. Cauza…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, intr-un bloc de pe bulevardul Obregia din Capitala, iar o persoana a murit. Potrivit primelor informații, focul a izbucnit intr-un apartament, iar, la sosirea pompierilor, intr-o camera a fost gasit inconștient un barbat aflat in scun cu rotile.…

- 15 hectare cultivate cu grau si peste 20 de hectare de miriste au ars, luni dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit in comuna Bunesti-Averesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit agerpres.ro. La fata locului a intervenit Sectia…

- Incepand cu ora 02:00, Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apa, o ambulanța SMURD tip B2 (EPA), un ofițer și 18 subofițeri, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un spațiu comercial dezafectat din municipiul Barlad (fostul restaurant…

- Un copil dintr-o localitate din județul Vaslui a luat foc in timp ce incerca sa aprinda o soba cu benzina. Victima are numeroase arsuri și este transportata la spitalul din Barlad. Incidentul a avut loc...

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate din apartamente, sambata, din cauza unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Breaza, județul Prahova. Deocamdata nu sunt anunțate victime. Incendiul a izbucnit intr-un ...