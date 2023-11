Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au identificat, depistat și reținut un barbat dupa ce ar fi comis trei fapte de furt in cursul zilei. In fapt, la data de 9 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat despre faptul…

- Un barbat de 63 de ani din județul Alba, REȚINUT pentru 24 de ore pentru ca și-a batut fiul Un barbat de 63 de ani din județul Alba, REȚINUT pentru 24 de ore pentru ca și-a batut fiul La data de 2 septembrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați de catre un barbat de 34 de…

- Joi, 24 august 2023, in jurul orei 19.45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 52 de ani, din localitatea Miraslau, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la kilometrul 415+ 550 metri, pe raza comunei Miraslau, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In…

- Duminica, 20 august 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere, fața de un barbat de 38 de ani, din comuna Vințu de Jos. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 19 august…

- Miercuri, 16 august 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat un barbat de 32 de ani, din comuna Valea Lunga, ca persoana banuita de savarșirea unor furturi care au fost sesizate poliției la data de 6 aprilie 2023, respectiv 16 aprilie 2023. Din cercetari a rezultat faptul ca, la…

- Nr. 3044338 din 07.08.2023 BARBAT RETINUT PENTRU FURTUL A DOUA CABALINE In noaptea de 4 spre 5 august a.c., in jurul 03.30, un echipaj al Sectiei 3 Politie Rurala Liesti, in timpul patrularii, in comuna Tudor Vladimirescu, pe strada Manastirii, a oprit pentru control o autoutilitara, condusa de un barbat,…