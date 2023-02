Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns, marti, la Spitalul din Targu Jiu, dupa ce ar fi sarit de la etajul I, in timpul cutremurului cu magnitudine de 5.7 produs in judetul Gorj. Potrivit reprezentantilor Spitalului din Targu Jiu, la UPU s-a mai prezentat un barbat de 55 de ani, care acuza dureri la o glezna si care le-a…

- Cutremurul care a zguduit, astazi, Romania s-a simțit in multe zone ale țarii, iar unul dintre cei care a trait intens momentul a fost Constantin Enceanu. Cantarețul a povestit prin ce a trecut la Antena Stars, spunand ca a incercat sa nu iși sperie soția.

