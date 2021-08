Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza intr-o familie din Statele Unite ale Americii. Eric Banks Jr., polițist de meserie, și-a ucis fiul vitreg, iar apoi i-a ascuns cadavrul intr-un perete de la mansarda. Deși avea toata viața inainte, Dasan Jones, in varsta de 15 ani, și-a gasit sfarșitul in mainile tatalui sau. Care este…

- Un cantareț de rap din Statele Unite ale Americii a fost ucis cu 64 de impușcaturi chiar in momentul in care fusese eliberat din inchisoare. Atacatorii au fugit imediat dupa crima iar acum se așteapta derularea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zona.

- Romania nu s-a calificat anul acesta in finala Eurovision 2021, iar Elena Carstea a avut o reacție dura dupa eșecul lui Roxen, reprezentanta noastra. Cantareața in varsta de 59 de ani susține ca artiste consacrate ar trebui sa participe la celebrul show muzical. Elena Carstea este stabilita de ani de…

- La ambasada americana din Romania, nu lucreaza toți pentru Statele Unite ale Americii. Este declarația uluitoare facuta de fostul ministru de exerne, Adrian Severin, in ediția de luni a emisiunii „Tu ce zici?“ Afirmația a fost facuta in contextul in care David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei…

- „In momentul de fata exista acest semnal al miocarditei – inflamatia muschiului cardiac”, a declarat Gheorghita, precizand ca, la 7 milioane de doze administrate in Statele Unite ale Americii, s-au raportat 300 de cazuri de miocardita.„Practic, s-a observat ca, la un milion de persoane vaccinate din…

- Kim Jong-un, liderul suprem din Coreea de Nord, nu ia in calcul sa aiba vreun contact cu Statele Unite ale Americii (SUA). Anunțul a fost facut pe cale oficiala de catre Ri Son Gwon, ministrul de Externe de la Phenian. Coreea de Nord nu vrea sa aiba niciun contact cu SUA „Nici macar nu analizam […]

- Florin Valentin Ștefan are un parcurs profesional neobișnuit. S-a nascut in Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și facut liceul, apoi a facut Facultatea de Istorie la București, terminand studiile in 2008. Ulterior, a urmat cursurile unei facultați in Rusia, la Sankt Petersburg, și apoi a revenit…

- Statele Unite ale Americii (SUA) și 20 de țari ce sunt membre ale NATO au lansat un avertisment indreptat catre Rusia. In cadrul unei operațiuni militare ample. Conform lui Nic Robertson, editor la televiziunea americana CNN, operațiunea Allied Sky iși propunea sa arate „credibilitatea apararii comune”…