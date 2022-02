Un bărbat din Sibiu este acuzat că țși-a ucid fiul de doar 6 ani Un barbat din comuna Bradeni, județul Sibiu, a fost reținut de catre polițiști, fiind suspectat ca și-a omorat fiul de doar 6 ani. Anchetatorii spun ca barbatul a sunat, in cursul zilei de vineri, la serviciul unic de urgența 112, anunțand ca fiul sau in varsta de 6 ani a decedat. Sosiți la fața locului, […] The post Un barbat din Sibiu este acuzat ca țși-a ucid fiul de doar 6 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

