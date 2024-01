Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 06.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, au fost sesizați despre faptul ca un tanar de 28 de ani, din comuna Romanești, s-ar fi spanzurat, in timp ce se afla internat intr-o unitate medicala din municipiul Campina. In baza sesizarii, polițiștii…

- Polițiștii mureșeni apreciaza cetatenii care isi asuma un rol activ in viața comunitații și dau dovada de spirit civic, atunci cand situația o impune. In preajma sarbatorilor de iarna, mai exact in 22 decembrie 2023, la sediul Poliției municipiului Sighișoara s-a prezentat un domn de 66 de ani, pentru…

- Un barbat s-a spanzurat de o grinda in localitatea valceana Lungești.Polițiștii municipiului Dragașani au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit spanzurat.Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un barbat de 70 de ani, din localitatea…

- Incidentul s-a petrecut, duminica seara, in jurul orei 19:30. Reprezentantii unei unitati medicale au anuntat la Politie ca in urgenta s-a prezentat o femeie in varsta de 53 de ani, din comuna Dumbravesti, avand mai multe leziuni, femeia spunand ca este ranita dupa ce a fost batuta de catre sotul sau,…

- IPJ Prahova va informeaza faptul ca, la data de 8 noiembrie 2023, in intervalul orar 10.00 – 19.00, in comuna Telega, cu ocazia evenimentului ,,Targul de Toamna”, circulația rutiera va fi inchisa pe DJ 100E. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Campina, vor fi prezenți pentru asigurarea…