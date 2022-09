Un bărbat din Prahova a suferit arsuri grave, după ce un incendiu i-a cuprins casa Un barbat in varsta de 42 de ani a suferit arsuri grave, duminica dimineata, dupa ce un incendiu a cuprins casa acestuia din comuna prahoveana Rafov, sat Goga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

