Un bărbat din Maramureș este pus pe lista celor mai periculoși violatori căutați din 19 state europene Un barbat de 56 de ani din Vișeu de Sus, județul Maramureș, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru viol de lipsire de libertate, este dat in urmarire de Poliția Romana, in cadrul unei campanii europene in scopul prinderii persoanelor urmarite pentru infracțiuni sexuale, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane. Conform sursei citate, pentru a aduce agresorii sexuali in atenția publicului, a fost lansata o campanie de informare, in 19 state europene, prin care oamenilor li se cere sprijinul in scopul depistarii unora dintre cele mai periculoase persoane, cautate pentru savarșirea de infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

