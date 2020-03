Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat al doilea caz de coronavirus confirmat in Israel, anunța CNN. Este vorba despre un barbat care a fost pasager pe vasul Diamond Princess din Japonia, care s-a reintors in Israel saptamana trecuta, iar testul i-a ieșit pozitiv.Primul caz de coronavirus a fost anunțat…

- Poliția londoneza a arestat joi un barbat care a înjunghiat o alta persoana într-o moschee din apropiere de Regents Park, scrie Reuters."Un barbat ranit prin înjunghiere a fost gasit”, a precizat poliția. "A fost tratat de paramedici înainte de…

- Un barbat inarmat cu un pistol i-a amenințat, in noaptea de duminica spre luni, pe angajații Spitalului Județean de Urgența Constanța. Potrivit agenților de paza, barbatul, aflat in stare de ebrietate, și-ar fi pierdut rabdarea aștepand sa fie consultat copilul sau. Potrivit unui comunicat al firmei…

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17, ca o persoana a fost lovita de tren in Cluj-Napoca. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in zona Someșeni. La fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj,…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- Trupul neînsuflețit al unui barbat a fost depistat în aceasta dupa-amiaza într-o fântâna de canalizare de pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei. Solicitata telefonic, Natalai Stati, ofițerul de presa al Poliției Capitalei, ne-a…

- Tragedie, in localitatea buzoiana Valea Parului din comuna Beceni. Trupul unui barbat a fost gasit in aceasta seara in albia raului Slanic. Medicii SMURD au inceput manevrele de resuscitare. Descoperirea a fost facuta in jurul orei 18:50, de catre un localnic. Omul se pregatea sa treaca puntea din satul…

- FOTO – Arhiva Un barbat de 50 de ani din comuna Belcesti, judetul Iasi, a murit dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa, scrie Mediafax. Medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut sa ii salveze viata, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut…