Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. “Am fost solicitati (miercuri – n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Belcesti, judetul Iasi, a murit dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. Medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut sa ii salveze viata, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.ro Incidentul a avut loc miercuri...…

- Un barbat de 40 de ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a murit dupa ce și-a bagat o petarda aprinsa in gura. Evenimentul s-a produs aseara și cel mai probabil a fost pe fondul consumului de alcool.

- Un iesean de 40 de ani, din comuna belcesti, a murit in ziua de Craciun dupa ce si-a bagat o petarda aprinsa in gura. Evenimentul s-a produs cel mai probabil pe fondul consumului de alcool. „In acest caz a fost trimisa o ambulanta, dar din nefericire leziunile provocate de explozie au fost incompatibile…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Belcești, județul Iași, a murit dupa ce și-a bagat in gura o petarda aprinsa. Medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut sa ii salveze viața, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut loc miercuri seara, in […] Articolul…

- Moarte șocanta de Craciun! Și-a bagat in gura o petarda aprinsa Un barbat in varsta de 40 ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a decedat aseara. Acesta si-a bagat in gura o petarda aprinsa. VEZI:Tragedie in a doua zi de Craciun in județul Maramures. Un barbat de 51 de ani a murit intr-un accident…

- Tragedie in judetul Iasi, in prima zi de Craciun, scrie digi24.ro. Un barbat de 40 de ani din comuna Belcesti a murit dupa ce o petarda i a explodat in gura.Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgenta, a declarat joi dimineata la Digi24 ca "din pacate, viata pacientul nu amai putut fi salvata…

- Caz șocant in localitatea Belcești din Iași, in ziua de Craciun. Un barbat de 40 de ani a murit dupa ce și-a bagat o petarda aprinsa in gura, scrie Buna Ziua Iași.Alerta s-a dat miercuri, in seara de Craciun, in localitatea ieșeana Belcești. Medicii de la Ambulanța Targu Frumos au fost chemați de urgența…