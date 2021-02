Stiri pe aceeasi tema

- ■ judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti au respins contestatiile in anulare ca inadmisibile ■ sentinta, in favoarea comunei Bicaz-Chei, este irevocabila ■ Victorie irevocabila in instanta, pentru comuna Bicaz-Chei, Neamt, in dosarul privind Cheile Bicazului. Sentinaa a fost data de judecatorii de…

- Cadou de Craciun pentru Mihai Capota, unul dintre polițiștii din cadrul Serviciului de Permise Auto Bistrița-Nasaud, acuzat de trafic de influența și luare de mita. Acesta a fost achotat de Curtea de Apel Cluj, iar sentința este definitiva. Mihai Capota a fost acuzat de luare de mita și trafic de influența…

- Mihai Capota, polițistul din cadrul Serviciului de Permise Auto Bistrița-Nasaud, acuzat de trafic de influența și luare de mita de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, a fost achitat cu cateva zile inainte de Craciun de catre magistrații de la Curtea de Apel Cluj.…

- Initial, Voisan Ovidiu a fost condamnat de Judecatoria Sebes la plata unei amenzi penale in valoare de 24.000 de lei. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat decizia definitiva: ”Admite apelul penal declarat de inculpatul V. O. A. impotriva sentintei penale nr. 46 din data de 14.07.2020 pronuntate de…

- Credincioșii pot participa la pelerinaje religioase și pe timpul starii de alerta, conform unei decizii a Curții de Apel București. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs, conform Agerpres . Curtea de Apel Bucuresti a anulat o decizie a Consiliului National pentru Situatii de…

- Judecatoarea Mariana Ghena poate deveni primul membru CSM și din cate cunoaștem noi primul judecator de la Inalta Curte, daca nu cumva din țara, care sa fie obligat sa plateasca din buzunarul propriu daunele acordate uneia dintre victimele sale. Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, este obligat…

- Instanța a decis ca managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași sa nu mai poata avea funcții de conducere. Inițial, se stabilise ca prof.dr.Carmen Dorobaț sa nu mai poata preda in instituții de invațamant private sau de stat. Decizia a fost luata in urma finalizarii procesului in…

- Condamnata la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita Fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean, a fost condamnata, vineri, 27 noiembrie, la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita, in celebrul…