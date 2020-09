Un bărbat din Dej a căzut de la 15 metri şi a fost preluat de elicopterul SMURD Un barbat a cazut, joi, de la circa 15 metri inaltime pe o strada din Dej si a fost preluat de un elicopter SMURD, potrivit Agerpres. „In jurul orei 13.20, o autospeciala, un echipaj SAJ si elicopterul SMURD din punctul Jibou au fost alertate pentru acordarea asistentei medicale de urgenta unui barbat de circa 20 de ani cazut de la inaltime, pe strada Henri Coanda din municipiul Dej“, se arata intr-o informare a ISU Cluj. Potrivit sursei citate, tanarul ar fi cazut de la circa 15 metri. „In momentul sosirii salvatorilor la locul evenimentului tanarul era constient. Dupa acordarea asistentei medicale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

