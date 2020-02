Stiri pe aceeasi tema

- "Incredibil! Am dat un gol valabil. Nu e niciun hent, nu e nimic. Am regulamentul aici, as vrea sa incep cu asta, ca ar fi bine. "Nu se considera ca s-a comis o abatere atunci cand mingea atinge mana/bratul unui jucator ricosand direct din capul, corpul sau piciorul unui alt jucator aflat in apropiere".…

- Un baiat de 14 ani din Orhei și-a ucis prietenul de 12 ani, anunța Inspectoratul General al poliție. Motivul crimei este unul șocant – a vrut sa-l deposedeze de o consola electronica de jocuri.

- FCSB // Impresarul Mugurel Ilisei și-a adus aminte de momentul in care l-a adus in Ghencea pe columbianul Juan Carlos Toja, povestind cum exuberanța lui Gigi Becali a facut ca transferul acestuia sa coste dublu. „Toja a venit la Steaua de la Dallas, in prealabil jucase la River Plate. Nu a confirmat…

- Revelion sarbatorit la amiaza. Asta au facut rezidentii satucului Villar de Corneja din Spania, populat, in mare parte, de batrani, intrucat varsta nu le mai permite sa stea pana la miezul noptii atunci cand, de regula, se marcheaza trecerea dintre ani.

- Sporuri „de antena”! Angajații Consiliului Concurenței iși completeaza veniturile lunare prin sporuri „de antena” care ajung la peste 2.200 de lei. Este vorba sporurile de condiții vatamatoare din cauza radiațiilor antenelor de pe Casa Presei, unde iși are sediul Consiliul Concurenței. In schimb, ANCOM…

- Campioana CFR Cluj incheie anul 2019 cu un meci pe terenul codașei Voluntari. Dan Petrescu (51 de ani) spune ca ilfovenii practica un fotbal mult peste locul ocupat in clasament. Voluntari - CFR Cluj e sambata, la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…

- Dumitru Dragomir a laudat in stilul personal pe CFR Cluj și pe Dan Petrescu, insa cuvintele fostului președinte LPF au parut mai mult acuze. „Dan Petrescu nu le-a dat voie sa bea o bere dupa victoria cu Celtic. Nu au petrecut nicaieri, fiindca meciul cu Astra e capital, CFR poate ajunge pe locul 3.…

- Arthur Heywood, 88 de ani, din Greater Manchester, și-a injunghiat soția in stomac dupa ce a aflat ca femeia a facut aranjamente sa lase cainele familiei in grija altcuiva, scrie Daily Mail. Barbatul care sufera de demența s-a napustit cu un cuțit asupra femeii de 80 de ani și a ucis-o Apoi, el a sunat…