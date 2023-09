Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este cercetat sub control judiciar de procurorii din Calarasi, dupa ce a amenintat cu moartea doi politisti, scrie News.ro. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au transmis, vineri, ca un barbat de 31 de ani este anchetat pentru comiterea infractiunii de ultraj. “La…

- PEDEPSE MAI BLANDE!… In urma perchezițiilor efectuate ieri, 31 august a.c., va reamintim ca au fost descoperite și ridicate mai multe corpuri taietor-ințepatoare, spray-uri cu conținut iritant-lacrimogen și o arma scurta de tip pistol, cu potențial letal, insoțita de 7 cartușe. Fața de patru barbați,…

- DE NECREZUT… Un barbat de 41 de ani din Barlad a fost atacat de tigru de la Gradina Zoologica, dupa ce a provocat animalul in repetate randuri. Barladeanul era baut bine, spun cei de la Ambulanța, care au ajuns urgent la ZOO dupa ce bețivanul inconștient și-a bagat piciorul printre gratiile cuștii.…

- Un barbat din Neamt, gelos nevoie mare, i-a dat foc femeii care-l ingrijea, turnand peste ea un lichid inflamabil. Sentinta aplicata de judecatori este definitiva, fiind cu executare in penitenciar. Condamnarea a fost decisa zilele trecute la Curtea de Apel Bacau, dupa ce Constantin Bobric, in varsta…

- Un barbat a fost arestat sub suspiciunea de vatamare corporala grava, dupa ce o persoana a fost injunghiata in apropiere de British Museum, scrie BBC. Atacul a avut loc la intersecția dintre Russell Street și Museum Street, in jurul orei 10:00, ora locala. Victima a fost transportata la spital. Muzeul…

- Pe imaginile suprinse de un telespectator se vede cum omul este imbracat doar in pantaloni. Fara sa ezite, intra cu totul in una dintre fantani și este inarmat cu o galeata, cu care iși toarna apa in cap și pe corp Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-barbat-si-a-dat-jos-camasa-si-a-facut-baie-in-fantanile-de-la-unirii-in-bucuresti-2428675…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Putna, județul Suceava, a murit strivit de propriul cal, in timp ce participa la filmarea unui videoclip muzical. Gheorghe C., cunoscut crescator de cai din zona, a fost cooptat sa participe la filmarile pentru un videoclip care au avut loc sambata, 1 iulie. Se pare…