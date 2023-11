Stiri pe aceeasi tema

- In data de 06 noiembrie 2023, in jurul orei 10:00, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de un barbat cu privire la faptul ca tatal sau, ARDEAN EMIL (foto), in varsta de 74 ani, in data de 30 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, din Oraștie, și…

- La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 19:15, politistii Sectiei de Poltie Rurala Nr. 4 Coteana, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Ion Onea, din comuna Coteana, judetul Olt, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat, in varsta de 55 de ani, din localitate.La data…

- Politistii fac perchezitii la 12 adrese din judetele Sibiu, Brasov si Covasna, la presupusi hoti care ar fi furat 21 de vaci din judetul Sibiu, pe care le-ar fi vandut. Prejudiciul este de aproximativ 30.000 de euro, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „La data de 17 octombrie,…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), chestorul Tiberiu-Iulian Ivancea, a declarat, marti, ca, drogul Cristal este cel mai raspandit in randul tinerilor din judetul Sibiu, unul dintre motive fiind ca este si cel mai ieftin, o doza costand numai cateva zeci de lei. „Preponderent in judetul…

- Intr un incident recent din localitatea Dragomiresti Deal, judetul Ilfov, o autoutilitara a fost furata de mai multe persoane, in timp ce se afla parcata in fata unui depozit.Autovehiculul continea si o cantitate semnificativa de telefoane mobile. Politistii au intervenit imediat. Oficial de la IPJ…

- Barbat din județul Sibiu, prins in Alba, la volan cu permisul anulat. S-a ales cu dosar penal Un barbat din județul Sibiu este cercetat penal pentru conducere fara permis, dupa ce a fost depistat in trafic de catre polițiștii din Alba. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 27 septembrie, in jurul orei 00.50,…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

