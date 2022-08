Stiri pe aceeasi tema

- Accident la Poiana Aiudului. Un cetațean maghiar s-a rasturnat cu motocicleta și a ajuns la spital Un cetațean maghiar suferit duminica un accident de circulație in apropiere de Aiud. Acesta s-a rasturnat cu motocicleta și a ajuns al spital. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs la data de 28…

- In cursul acestei dimineți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Oituz, in urma unui apel care anunța faptul ca o persoana a fost prinsa sub un tractor. La locul indicat, s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, descarcerarea și doua ambulanțe SAJ. Din nefericire,…

- Ieri, 15 august 2022, in jurul 09.30, polițiștii din Sebeș au intervenit pe DN 7 unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 51 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea o motocicleta in direcția Deva–Sebeș, la kilometrul…

- Ieri, 5 iulie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, produs pe DN 67 C, intre Obarșia Lotrului și Șugag, la kilometrul 69 + 900 de metri. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 57 de ani, din Polonia, in timp ce conducea…

- Un barbat a fost accidentat grav sambata, dupa ce a cazut cu autoturismul intr-un parau din localitatea Lelești. Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Beclean au intervenit la un accident pe raza localitații Lelești, unde un autoturism s-a rasturnat intr-un parau cu apa foarte mica. Un…

- La data de 15 iunie 2022, in jurul orei 12,30, un barbat de 70 de ani, din municipiul Aiud, județul Alba, in timp ce conducea o motocicleta pe DN 1, in direcția Unirea – Aiud, la kilometrul 424 + 300 de metri a pierdut controlul asupra acesteia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului,…

- Un barbat și o femeie din Alba au ajuns la SPITAL, dupa ce s-au rasturnat cu motocicleta pe DN 1, intre Unirea și Aiud Un barbat și o femeie din Alba au ajuns la SPITAL, dupa ce s-au rasturnat cu motocicleta pe DN 1, intre Unirea și Aiud La data de 15 iunie 2022, in jurul orei 12,30, un barbat de 70…

- Ieri, 15 iunie 2022, in jurul orei 12.30, un barbat de 70 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea o motocicleta pe DN 1, in direcția Unirea – Aiud, la kilometrul 424 + 300 de metri a pierdut controlul asupra acesteia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, conducatorul…