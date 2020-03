Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani din judetul Tulcea este suspect de infectare cu coronavirus, dupa ce s-a intalnit cu un prieten venit din Italia in urma cu doua saptamani si are o stare febrila si alte afectiuni. El a fost dus cu izoleta la Spitalul Judetean Tulcea.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat, astazi, ca un barbat in varsta de 72 de ani din zona municipiului Pascani, care s-a intors recent din Italia, va fi adus la unitatea medicala pentru investigatii medicale, intrucat este suspect de infectare cu coronavirus.…

- Ziarul Unirea Un posibil nou suspect de coronavirus: Un barbat de 64 de ani, recent intors din Italia, a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Sibiu Un posibil nou suspect de coronavirus: Un barbat de 64 de ani, recent intors din Italia, a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Un bebeluș a fost transportat, joi, alaturi de mama lui, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Bacau. Copilul era racit și a calatorit, impreuna cu familia, in weekend, in regiunea Veneto din Italia.

- Un barbat de aproximativ 30 de ani, cu stare febrila, a fost preluat, luni, de o autospeciala a ISU Sibiu de la Aeroportul International Sibiu, pentru a fi dus la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean, pentru investigatii suplimentare.

- Un barbat de 56 de ani din Timișoara, care s-a intors duminica din Milano, Italia, a solicitat o ambulanța speciala, susținand ca are febra și este posibil sa fi fost infectat cu coronavirus. The post Pacient internat de urgența, la Timișoara. Barbatul a venit din Italia și este suspect de coronavirus…

- "In momentul de fata la vivelul judetului Iasi exista o singura persoana cu suspiciuni de coronavirus. S-a intors recent cu avionul din Italia. Acesta a intrat in carantina la domiciliu, unde se afla in monitorizare pentru 14 zile", ne-a declarat Lucian Indrei, seful DSP Iasi.: Daca apar simptomele…