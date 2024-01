Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 ani, din Sascut, a fost arestat preventiv pentru 30 zile dupa ce a fost prins de politisti conducand beat si fara permis, de doua ori in aceeasi zi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Initial, barbatul a fost oprit de o patrula de politie, iar…

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor, potrivit unui comunicat de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Pescobar are probleme cu legea. Afaceristul a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins conducand cu o viteza de 245 de km/h, in București. Iata cat timp va ramane omul de afaceri pieton!

- Un barbat din municipiul Satu Mare a fost prins dupa ce a oprit sistemul de supraveghere video al unei firme si a furat 9.000 de lei, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Satu Mare…

- Un barbat, de 35 de ani, din orasul Bolintin Vale, a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat baut la volanul unei autoutilitare si a accidentat mortal un barbat, pe drumul judetean DJ 601E, iar apoi a plecat de la locul accidentului, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu,…

- La data de 27 octombrie 2023, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea…

- Un barbat din Turda a fost arestat pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce in urma unei perchezitii intreprinse la locuinta acestuia au fost ridicate 139,15 grame de 3-CMC si 20,8 grame de 4-CMC, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj."La data de…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Ulmi, a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, desi nu are permis de conducere, si a acrosat un biciclist care a ajuns la spital, ulterior cel in cauza parasind locul accidentului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…