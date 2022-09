Un barbat de 35 de ani a fost accidentat de o autospeciala de politie La data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 21.00, pe Drumul Național 12 C, in afara localitații Bicaz-Chei, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca un barbat de 35 de ani, din Piatra Neamț, ar fi efectuat o depașire neregulamentara, pe sectorul de drum anterior menționat, fiind oprit de un echipaj de poliție, pentru luarea masurilor legale. Dupa intocmirea procesului verbal de contravenție, conducatorul auto, s-ar fi deplasat la autospeciala de poliție, condusa de un barbat de 37 de ani, din Bicaz-Chei, agent de poliție, fiind surprins și accidentat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

