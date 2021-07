Un bărbat de 34 de ani a fost împușcat în cap în timp ce dormea. Atacatorul a fost prins Un barbat d 34 de ani, din Ploiesti a fost impuscat in cap de fostul sau cumnat. Acesta din urma a intrat in locuința fostei rude, l-a impușcat in cap cu un pistil cu bile, apoi a fugit. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul a fost prins de politisti, pe un camp. ”In […] The post Un barbat de 34 de ani a fost impușcat in cap in timp ce dormea. Atacatorul a fost prins appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul a fugit dupa ce l-a impușcat pe barbat, insa a fost prins ulterior de polițiști, iar pistolul a fost gasit pe un camp. Victima, in varsta de 34 de ani, a ajuns la spital, noteaza News.ro . Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 19 iulie. ”In jurul orei 6.30, politistii Sectiei nr.2…

- Un polițist fals a fost prins de autoritați, in județul Timiș. Barbatul a oprit șoferi pe strada pentru controale fictive și le-a cerut diverse lucruri. Barbatul, de 33 de ani, a pretins ca este polițist la Imigrari, fiind imbracat cu un tricou inscriptionat cu “Politia Romana”. El a oprit mai multe…

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism,…

- Tanarul care joi noapte a atacat cu un cuțit un barbat de 39 de ani, despre care presa locala scrie ca era membru al unui clan de interlopi, a fost repede identificat și prins de polițiștii din Galați. Victima s-a a murit la spital. Agresorul a fost audiat, apoi incatușat, iar in fața jurnaliștior a…

- Un barbat și-a omorat, duminica, soția și copilul in varsta de 15 ani in curtea unei biserici din judetul Arges. Tragedia s-a petrecut in satul Draghici, unde un baiat și mama acestuia au fost gasiți morți. Cei doi au fost descoperiți fara suflare in curtea bisericii. IPJ Argeș a fost sesizat despre…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri investiția in realizarea Autostrazii 7 (Ploiești – Buzau), a anunțat, miercuri, ministrul transporturilor, Catalin Drula. Potrivit lui Drula, proiectul, cu o lungime de 63 de kilometri, pregatit de 7 ani și pentru care se fac chiar acum exproprierile, va fi…

- Intamplarea tragica a avut loc la marginea unuei paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș unde copiii se aflau cu parinții la un picnic impreuna cu alte familii. La un moment dat, baiatul de opt ani a luat pușca cu aer comprimat lasata nesupravegheata de un angajat al Ocolului Silvic.…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…