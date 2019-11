Stiri pe aceeasi tema

- Un cipriot in varsta de 20 de ani acuzat ca a piratat si extorcat societati americane este pe punctul de a deveni primul cetatean al Ciprului extradat in SUA, a anuntat luni avocatul lui, potrivit AFP. Biroul Federal de Investigatii (FBI) il acuza pe Joshua Epifaniou ca a extorcat mii de de dolari…

- Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” a gazduit workshop-ul international cu titlul: „Power and Borders in the New World Order – Working on Solutions to Improve the Efficiency of the Neighbouring Instruments: CBC, ENI, etc.”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Relatii Internationale…

- Din 19 noiembrie, HISTORY® transmite, in fiecare marți, de la ora 21:00, in premiera și exclusivitate, serialul „Cel mai puternic om din toate timpurile”. Formatul producției este cel al unei competiții, in cadrul careia cei mai puternici patru oameni din lume trec prin mai multe probe de forța pentru…

- Cristian Sabou, criminalul prins de polițiști intr-un imobil din Dej, extradat ulterior in Marea Britanie, a pledat vinovat și a fost condamnat la inchisoare pe viața. Astazi, barbatul – care in vara a fost extradat in Marea Britanie, fiind predat polițiștilor din Sussex – și-a recunoscut fapta și a…

- Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia Tass, bombardierul american s-a apropiat de frontierele Rusiei in timpul unui zbor efectuat pe 19 octombrie. „Dupa ce s-a apropiat de frontierele Rusiei, bombardierul a fost intampinat de un…

- Povestea este cunoscuta in fandomul SF in linii mari. In septembrie 1974, Biroul Federal de Investigatii a primit o scrisoare al carei autor facea acuzatii socante. Scrisoarea descria o conspiratie comunista al carei scop era propaganda in Statele Unite prin intermediul literaturii science fiction.…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a arestat preventiv un militar american care intentiona sa comita atacuri teroriste în Statele Unite, vizând un post de televiziune si un candidat democrat la presedintie, Beto O'Rourke, afirma surse din cadrul