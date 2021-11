Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost eliberat de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare. Kevin Strickland, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in 1979 la inchisoare pe viata pentru o tripla crima pe care a negat intotdeauna ca ar fi comis-o, relateaza BBC.

- Kevin Strickland, un afro-american in varsta de 62 de ani, a fost exonerat de la executarea pedepsei si a fost eliberat marti de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu a existat nicio dovada materiala…

- Un barbat din Carolina de Nord condamnat la închisoare pe viața pentru o crima pe care nu a comis-o, pe vremea când avea 19 ani, va putea fi despagubit cu 750.000 de dolari dupa ce a executat 24 de ani de temnița, relateaza Associated Press și The Guardian. Dontae Sharpe a fost grațiat de…

