- Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis cinci persoane si a ranit alte doua, miercuri, la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters. Politia norvegiana a arestat un danez de 37 de ani, suspectat a fi autorul unui atac cu arc…

- Autoritațile franceze au arestat joi un barbat de aproximativ 50 de ani care era suspectat ca intentiona sa se prabuseasca peste Catedrala Notre-Dame din Paris cu un avion Cessna, potrivit Le Figaro, citat de news.ro. Poliția a fost alertata de un prieten al barbatului care a avertizat ca pilotul l-a…

- Vineri, 01 octombrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din Suciu de Sus, aflandu-se in serviciul de patrulare in comuna Suciu de Sus, au efectuat semnal regulementar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase. Conducatorul auto și-a continuat deplasarea, iar dupa ce a inaintat aproximativ 450…

- Politia spaniola a anuntat vineri ca a arestat un membru al bandei "Panterele Roz", o retea internationala specializata in furturi de bijuterii, care era cautat in Germania pentru comiterea unor delicte cu un prejudiciu total de peste 700.000 de euro, informeaza AFP. Dat in urmarire in Germania…

- Politia londoneza a arestat duminica dimineata un barbat in varsta de 38 de ani, suspectat de uciderea Sabinei Nessa, o britanica de 28 de ani care a fost gasita moarta saptamana trecuta intr-un parc din Londra, informeaza Reuters, DPA si AFP. Sabina Nessa, in varsta de 28 de ani, a disparut…

- Autoritatile olandeze au descoperit 11 migranti ilegali din Albania la bordul unui iaht in Marea Nordului si au retinut doi capitani ucraineni suspectati de trafic de persoane, a anuntat sambata politia, transmite DPA din Paris. Iahtul era in drum spre Marea Britanie, potrivit politiei de…

- Un barbat in varsta de 21 de ani din orasul Bolintin-Vale, judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala si lovire sau alte violente dupa ce ar fi injunghiat un barbat de 47 de ani si ar fi lovit o femeie de 30 de ani, ambii din aceeasi localitate,…