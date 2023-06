Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc pe 16 iunie, insa abia dupa trei zile a fost sesizata poliția. Potrivit anchetatorilor, cei doi au avut un conflict in strada. Barbatul de 48 de ani l-a agresat pe batran, imprejurare in care i-ar fi distrus și ochelarii. Mai mult, batranul a fost mușcat de picioare de cainele…

- Scene incredibile, petrecute sambata, 3 iunie 2023, in comuna Scanteia, un copil a ajuns la spital dupa ce a fost batut crunt. Mama baiatului l-a gasit in stare grava, dupa ce acesta a mers pe un camp din apropierea satului, pentru a paște animalele Totul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de sambata,…

- Un barbat din Berzunți s-a luat la cearta cu doi adolescenți din sat. Suparați, tinerii au intrat peste el in casa și l-au batut mar. Barbatul de 47 de ani ar fi avut o altercație, pe 1 iunie, in jurul orei 22.00, cu doi tineri, ambii de 17 ani. Pe fondul consumului de alcool, el […] Articolul Un barbat…

- Un elev de clasa a IX-a a fost gasit prabușit, astazi, pe trotuarul din fața Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Lugoj. „Astazi, 4 mai 2023, in jurul orei 09:11, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe strada Cernei din municipiul Lugoj, in proximitatea…

- ANCHETA… Cazul prezentat de Vremea Noua privind acuzațiile aduse unei patrule de jandarmi ca ar fi batut, pana la leșin, un minor de 15 ani, a ajuns ieri pe masa procurorilor militari. Lucrul acesta a fost confirmat inclusiv de șefii Inspectoratului de Jandarmi Vaslui care au transmis, printr-un comunicat,…

- Incidentul dintre Sadio Mane și Leroy Sane pare ca a fost copiat in SuperLiga. Atacantul celor de la FC Argeș, Arnold Garita, a fost exclus din lot dupa ce s-a batut cu coechipierul sau, Boubacar Hanne.

- Un elev ar fi amenințat și batut la școala. Parinții copilului de clasa a VIII-a susțin ca pana și profesorii s-ar teme de agresori. Prin ce clipe grele ar fi fost nevoit sa treaca minorul. Ce a marturisit Elena, mama baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un minor a fost lovit ieri pe o strada din localitatea Seceani, județul Timiș, de catre un barbat. Incidentul a fost filmat iar tatal baiatului a alertat poliția. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au intervenit ieri, in jurul orei 18, dupa apelul la 112 de la tatal minorului in varsta de 15 ani.…