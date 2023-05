Un bărbat având o armă ofensivă chiar în apropierea Palatului Buckingham a fost arestat marți seara Un barbat „suspectat ca detine o arma ofensiva”, care s-a apropiat de portile Palatului Buckingham si a aruncat apoi in parc ceea ce se presupune a fi niste cartuse, a fost arestat marti seara, potrivit informatiilor furnizate de politia londoneza, transmite AFP. „Un perimetru de securitate a fost stabilit dupa ce asupra barbatului a fost gasita o punga suspecta. Specialistii s-au deplasat la fata locului si, in urma unei evaluari, s-a efectuat o explozie controlata, ca masura de precautie”, au adaugat politistii intr-un comunicat, precizand ca nu au fost semnalate impuscaturi si niciun agent… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

