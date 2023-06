Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani amenința ca se arunca de la etajul 7 al unui bloc din Timișoara, in prezent el fiind pe pervazul geamului. Echipa de negociatori discuta cu barbatul pentru a-l face sa se razgandeasca.

- Un barbat in varsta de 37 de ani amenința ca se arunca de la etajul 7 al unui bloc situat pe Calea Sagului din Timisoara. La fața locului au ajuns polițiști ai Secției 3 Urbane Timișoara, negociatorul din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Timiș, pompierii și un echipaj medical, tranmsite IPJ Timis.…

- UPDATE: Au trecut 19 ore de cand barbatul din Ilfov a pus pe jar oamenii de ordine si intreaga comunitate. Negociatorii sunt in continuare la fata locului si incearca sa il convinga sa renunte la planul sau extrem. Pana acum insa nu au reusit sa il determine sa iasa din casa. Polițiștii au anunțat ca,…

- Un avion care zbura catre Egipt a aterizat de urgența la București dupa ce pilotul a leșinat. Aterizarea a fost facuta de copilot, potrivit unor surse din domeniu. Incidentul a avut loc sambata. Avionul care a decolat din Timișoara se indrepta catre Egipt. Potrivit surselor, in timpul zborului, pilotului…